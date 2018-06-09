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Мемы могут оказаться под запретом в Евросоюзе

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Мемы могут быть полностью запрещены в Евросоюзе в случае принятия новой директивы об авторском праве. Об этом сообщает сайт телеканала Sky News.

Директива направлена на защиту интеллектуальной собственности пользователей, поэтому может привести к запрету использования фотографий, ставших мемами. Таким образом, чтобы опубликовать мем на странице в соцсетях, необходимо будет получить разрешение правообладателя, сообщает телеканал «360».

По мнению противников нового закона, он приведет к «разрушению интернета» в привычном понимании термина, а также позволит компаниям-правообладателям держать под контролем действия рядовых пользователей сети. Кроме того, под угрозу запрета могут попасть не только сами мемы, но и пародии, являющиеся отдельными творческими работами.

В феврале пользователи сети высмеяли McDonald's за странный мем.

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