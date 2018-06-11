Жители Новосибирска прикрыли ямы в дорогах мемами

Жители Новосибирска покрыли ямы в одной из дорог распечатками с популярными мемами. Таким образом они решили привлечь внимание к проблеме.

«Дорога эта легендарная. Тут умудрялись проваливаться в асфальт пассажирские автобусы. Эту дорогу ремонтировали сами жители. Она даже была включена в наказ одному из депутатов в 2017 году. Но на дворе уже 2018-й...», — сообщается в группе На ОбьГЭСе (Новосибирск) в соцсети «ВКонтакте».

Согласно публикации, в прошлом году местный житель самовольно взялся чинить дорогу, после чего власти решили сделать частичный ремонт. Однако до сих пор состояние дороги не улучшилось.

«Так или иначе — по просьбе наших подписчиков — мы вновь хотим привлечь внимание к проблеме. На этот раз с помощью интернет-мемов», — говорится в паблике.

15 мая МОЦ «За безопасность российских дорог» опубликовал рейтинг самых опасных российских дорог за 2017 год. В него вошли более 50 регионов с населением свыше 1 млн человек. Согласно ему самыми опасными стали Челябинская область и Красноярский край.