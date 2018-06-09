Солнце плавит автомобили в Ростове

Солнечные лучи, которые падают на автостоянку у входа в крупный торговый центр Ростова-на-Дону, буквально расплавил детали дорогой иномарки.

Всему виной огромные солнечные зайчики, которые отражаются от остекленного фасада ТЦ. Такой же эффект вызывали бутылки с водой к чемпионату мира, многогранная форма которой концентрировала лучи солнца в одной точке.

В 2013 году в Лондоне небоскреб-прожектор расплавил десятки автомобилей, а на асфальте рядом со зданием можно было легко зажарить яичницу.