Американский певец испугался лопнувшего воздушного шара во время выступления

Курьезный случай произошел во время выступления американского певца Мэтта Бернингера на фестивале в Голландии. Когда кто-то из зрителей бросил на сцену воздушный шар, артист захотел обыграть это в своем выступлении, но не рассчитал силы.

Когда Бернингер перенес свой вес на шар, он лопнул. От неожиданности певец громко вскрикнул в микрофон. Судя по видеозаписи, зрителей такое развитие событий раззадорило.

Видеозапись публикует телеканал РЕН ТВ.

Певица Бейонсе упала на сцене во время выступления на фестивале Coachella в Калифорнии в апреле. Это произошло, когда сестра певицы решила ее обнять во время танца, но не рассчитала силы.