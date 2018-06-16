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Американский певец испугался лопнувшего воздушного шара во время выступления

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Фото: Global Look Press/Way out West. The National - s
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Курьезный случай произошел во время выступления американского певца Мэтта Бернингера на фестивале в Голландии. Когда кто-то из зрителей бросил на сцену воздушный шар, артист захотел обыграть это в своем выступлении, но не рассчитал силы. 

Когда Бернингер перенес свой вес на шар, он лопнул. От неожиданности певец громко вскрикнул в микрофон. Судя по видеозаписи, зрителей такое развитие событий раззадорило. 

Видеозапись публикует телеканал РЕН ТВ.

Певица Бейонсе упала на сцене во время выступления на фестивале Coachella в Калифорнии в апреле. Это произошло, когда сестра певицы решила ее обнять во время танца, но не рассчитала силы.

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