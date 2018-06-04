Леонтьев назвал причину отмены концерта в Туле

Эстрадный певец Валерий Леонтьев отменил концерт в Туле из-за высокого артериального давления, однако заверил, что его здоровью ничего не угрожает. Об этом артист написал в Instagram.

Он отметил, что отмена мероприятия была разовым случаем. Концерт Леонтьева должен был пройти 4 июня в Городском концертном зале Тулы.

«Давление, действительно, было высоким, и медики настояли на отмене. Все мы — люди, и я — не исключение, случается и так», — пояснил певец.

Публикация от Валерий Леонтьев (@valera_leontiev) 4 Июн 2018 в 11:08 PDT

Как передает телеканал РЕН ТВ, ранее появилась информация, что отмена концерта могла быть связана с госпитализацией артиста, однако позже его пресс-секретарь Татьяна Федоткина опровергла эти слухи.