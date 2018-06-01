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Энрике Иглесиас назвал себя наполовину русским

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Фото: Global Look Press/Vit Simanek
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Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас во время своего концерта в Москве заявил, что он на 50% русский.

«На 25% я испанец, на 25% из Майами, на 50% я русский», — цитирует певца RT.

При этом он пояснил, что считает себя русским, так как его жена теннисистка Анна Курникова из России.

В декабре 2017 года стало известно, что у пары родилась двойня –– дочь Люси и сын Николас.

Впервые Иглесиас и Курникова показали малышей публике спустя месяц после их рождения. В соцсетях родители синхронно разместили снимки с детьми. Для публикации двойню разделили, и понять, где брат, а где сестра — сложно.

Всего лишь через час после фотография, опубликованная Иглесиасом, набрала более 350 тыс. лайков.

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