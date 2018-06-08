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В Калининграде опровергли сообщение о запрете концерта Земфиры

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Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
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Власти Калининграда опровергли сообщения о запрете на проведение концерта певицы Земфиры из-за мероприятий чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

По его словам, во дворце спорта «Янтарный» всё подготовлено для выступления. «Они готовы получать технический райдер, необходимые документы. Единственное, что организаторы концерта не выходят на связь с площадкой», — привел РЕН ТВ заявление министра.

Ермак также пообещал оказать содействие артистке в организации концерта. Кроме того, он признался, что сам является ценителем творчества рок-певицы.

Ранее представители Земфиры сообщили, что власти Калининграда и Нижнего Новгорода дали «категорический запрет» на проведение культурно-массовых мероприятий на крытых площадках во время ЧМ-2018.

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