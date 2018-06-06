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Лидер группы «Ночные снайперы» назвала Лепса рок-н-ролльщиком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в преддверии 25-летия коллектива рассказала «Известиям» о дружбе с лауреатом премии «Шансон года» Григорием Лепсом, который примет участие в юбилейном туре.

«Он мой друг, очень нестандартный и настоящий рок-н-ролльщик по духу. К приглашению он отнесся с большим энтузиазмом, поэтому мы непременно сделаем что-нибудь очень крутое. Вероятно, будет еще один гость, имя которого я объявлю ближе к осени», — сказала Арбенина.

Также 43-летняя исполнительница сообщила, что собирается выступить на бакинском фестивале «Жара», где будет участвовать в концерте Валерия Меладзе. 

«У меня никогда не было снобизма к популярной музыке, но всегда было категорическое чувство отторжения плохих песен. В попсе их очень много, но их много и в рок-н-ролле. Мне не нравится, когда человек берет гитару, надевает ободранную куртку и считает, что он — Виктор Цой», — добавила певица.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Сцена никому ничего не должна»

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