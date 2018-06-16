Три человека погибли при крушении вертолета в Китае

Три члена экипажа погибли в результате крушения спасательного вертолета в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Об этом сообщает центральное телевидение страны.

Вертолет со спасательной миссией потерпел крушение в городе Куньмин. Все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли. Причины аварии сейчас устанавливаются, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что при крушении частного самолета Як-52 в Алтайском крае погибли два пилота. ЧП произошло в субботу, 16 июня, около Новоалтайска.