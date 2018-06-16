Вестибюли четырех станций метро Москвы закрылись до понедельника

Вестибюли четырех станций Московского метрополитена закрыли для пассажиров до 05:30 понедельника, 18 июня. Не работают вестибюли станций «Третьяковская», южный вход на станцию «Люблино», северный вестибюль «Марьино» и западный станции «Новогиреево».

Для входа и выхода с «Третьяковской» пассажиры могут воспользоваться переходом через станцию «Новокузнецкая».

Эти же вестибюли закроют и в следующие выходные, передает «Интерфакс». В течение рабочих дней «Люблино» и «Марьино» будут закрываться с 22:00, с 23:00 будут закрывать «Новогиреево».

Пресс-служба метрополитена принесла пассажирам извинения за неудобства и попросила пассажиров быть внимательными при планировании поездок.

Метро в Москве четыре дня будет работать до трех часов ночи из-за ЧМ-2018.