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СБУ потребовала заблокировать ряд российских интернет-ресурсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Служба безопасности Украины (СБУ) разослала провайдерам список из почти 200 интернет-ресурсов, подлежащих блокировке в связи с новыми санкциями Украины.

Документ опубликовала «Страна.ua». В перечень запрещенных ресурсов попали российские сайты, веб-страницы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Под санкции попали сайты РЕН ТВ, «Пятого канала», «РИА Новости», телеканала «Звезда», ВГТРК и многие другие.

Также украинские власти решили заблокировать страницы крымских властей. Под санкции попали и спортивные издания.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, запретом Киев пытается блокировать альтернативные источники информации, что является цензурой.

Указ о введении ограничений в отношении интернет-ресурсов 2 мая подписал президент Украины Петр Порошенко.

По данным РЕН ТВ, полная блокировка российских соцсетей обойдется Украине в $1 млрд.

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