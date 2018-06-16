Госдепартамент США не рекомендует американцам посещать Северный Кавказ и Крым

Госдепартамент США вновь рекомендовал американцам не посещать Северный Кавказ и Крым из-за якобы опасности «терроризма» и третирования со стороны властей и местного населения. Предупреждение об этом было выпущено в пятницу, 15 июня.

«Следует избегать любых поездок на Северный Кавказ, в том числе в Чечню и на гору Эльбрус, в связи с тем, что там имеют место гражданские беспорядки и терроризм», — цитирует сообщение ТАСС.

На Северном Кавказе преступные группировки могут похищать иностранцев ради выкупа, добавили в ведомстве.

Что касается Крыма, то его назвали небезопасным, поскольку он «оккупирован» и американские дипломаты не могут его посещать, чтобы оказать помощь в случае неприятностей у туристов.

Крым добровольно вошел в состав России по результату референдума в 2014 году.

14 мая американское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление под названием «Крым — это Украина».

Таким образом Госдепартамент США отреагировал на визит президента России Владимира Путина на полуостров, приуроченный к годовщине со дня проведения референдума о его статусе.