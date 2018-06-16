McDonald’s откажется от пластиковых трубочек для напитков в Великобритании и Ирландии

Пластиковые соломинки для напитков в Великобритании и Ирландии сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s заменит на бумажные в целях борьбы с загрязнением окружающей среды. Об этом в пятницу, 15 июня, заявил глава британского подразделения компании Пол Помрой.

«Наши клиенты сказали, что хотят, чтобы в отношении соломинок были предприняты меры, но при условии, что общее ощущение от посещения наших ресторанов не будет испорчено», — цитирует его «РИА Новости».

Поводом для такого решения стала широкомасштабная борьба с пластиковой одноразовой посудой в Великобритании. Правительство страны, в частности, хочет запретить продажу соломинок и ватных палочек на основе пластика.

Об отказе от пластиковых соломинок объявили популярные сети ресторанов Burger King, Wagamama и JD Wetherspoon, а королева Елизавета II запретила в своих резиденциях одноразовую посуду.

28 мая комиссия Евросоюза намерена вынести запрет на одноразовые изделия из пластика, не подлежащие вторичной переработке. Меры по борьбе с пластиковым мусором представят в Брюсселе в понедельник, 28 мая.

Речь идет об изделиях, альтернатива которым доступна и приемлема по цене. Запрет коснется одноразовой посуды, столовых приборов, соломинок для напитков, креплений для воздушных шариков и ватных палочек.