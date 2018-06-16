Прямой эфир

McDonald’s откажется от пластиковых трубочек для напитков в Великобритании и Ирландии

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пластиковые соломинки для напитков в Великобритании и Ирландии сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s заменит на бумажные в целях борьбы с загрязнением окружающей среды. Об этом в пятницу, 15 июня, заявил глава британского подразделения компании Пол Помрой.

«Наши клиенты сказали, что хотят, чтобы в отношении соломинок были предприняты меры, но при условии, что общее ощущение от посещения наших ресторанов не будет испорчено», — цитирует его «РИА Новости».

Поводом для такого решения стала широкомасштабная борьба с пластиковой одноразовой посудой в Великобритании. Правительство страны, в частности, хочет запретить продажу соломинок и ватных палочек на основе пластика.

Об отказе от пластиковых соломинок объявили популярные сети ресторанов Burger King, Wagamama и JD Wetherspoon, а королева Елизавета II запретила в своих резиденциях одноразовую посуду.

28 мая комиссия Евросоюза намерена вынести запрет на одноразовые изделия из пластика, не подлежащие вторичной переработке. Меры по борьбе с пластиковым мусором представят в Брюсселе в понедельник, 28 мая.

Речь идет об изделиях, альтернатива которым доступна и приемлема по цене. Запрет коснется одноразовой посуды, столовых приборов, соломинок для напитков, креплений для воздушных шариков и ватных палочек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Таиланде умер проглотивший 80 пластиковых пакетов дельфин
На дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017