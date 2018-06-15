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Меган Маркл посадили на диету

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Фото: TASS/Zuma/I-Images
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Герцогиню Сассекскую Меган Маркл как нового члена британской королевской семьи посадили на строгую диету. Теперь ей придется отказаться от любимых блюд из морепродуктов.

Об этом изданию The Sun сообщил дворецкий Грант Харролд. Он объяснил такую диету принципами безопасности.

«Мы не хотим, чтобы представитель королевской фамилии серьезно отравился», — заявил он.

Харролд отметил, что также, согласно распоряжению принца Уэльского Чарльза, королевские повара не готовят фуа-гра.

«Он считает способ изготовления блюда неэтичным», — отметил он.

Также после свадьбы с принцем Гарри Меган отправилась учиться королевскому этикету. С герцогиней занимается Саманта Коэн, которая работает с королевской семьей уже более 17 лет.

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