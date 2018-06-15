«Локомотив» сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России

ЦСКА заменит «Тосно» в матче за Суперкубок России против «Локомотива». Соответствующее решение приняла Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ).

Армейский клуб заменит в матче обладателя Кубка страны клуб «Тосно», который прекратил свое существование.

Встреча с «железнодорожниками» пройдет 27 июля, уточнила пресс-служба армейского клуба.

ЦСКА является рекордсменом по числу победу в Суперкубке. Армейцы являются шестикратным обладателем трофея. «Локомотив» дважды завоевал Суперкубок.

9 июня основатель Fort Group Максим Левченко сообщил о прекращении существования ФК «Тосно». Он отметил, что компания не может содержать команду. При этом Левченко подчеркнул, что все обязательства перед сотрудниками и футболистами будут выполнены.