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«Локомотив» сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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ЦСКА заменит «Тосно» в матче за Суперкубок России против «Локомотива». Соответствующее решение приняла Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ).

Армейский клуб заменит в матче обладателя Кубка страны клуб «Тосно», который прекратил свое существование.

Встреча с «железнодорожниками» пройдет 27 июля, уточнила пресс-служба армейского клуба.

ЦСКА является рекордсменом по числу победу в Суперкубке. Армейцы являются шестикратным обладателем трофея. «Локомотив» дважды завоевал Суперкубок.

9 июня основатель Fort Group Максим Левченко сообщил о прекращении существования ФК «Тосно». Он отметил, что компания не может содержать команду. При этом Левченко подчеркнул, что все обязательства перед сотрудниками и футболистами будут выполнены.

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