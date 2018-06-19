Солнце и мяч

К открытию чемпионата мира по футболу в Москве запустили множество тематических выставок. Музеи столицы — от Третьяковки и ГМИИ им. Пушкина до парка «Зарядье» и частных галерей — подготовили для москвичей и гостей столицы экспозиции живописи, скульптуры, архитектурных проектов и фотографий, так или иначе связанные с темой спорта. О том, какие из них заслуживают внимания болельщиков и ценителей изобразительного искусства, читайте в обзоре «Известий».

В выставочном зале Товарищества живописцев Московского Союза художников на 1-й Тверской-Ямской, 20 открылся проект «СолнцеМяч». Название выставке дала картина Александра Телина, на которой изображены мальчишки, играющие в мяч на берегу моря на фоне заката. Эта и другие живописные работы Телина в экспозиции сочетаются со скульптурами Игоря Яворского.

Среди экспонатов — как новые, прежде не демонстрировавшиеся произведения, так и лучшие работы прежних лет.

Творческий союз двух мастеров сформировался еще в студенческие годы. С тех пор прошло уже четверть века, а Алесандр Телин и Игорь Яворский продолжают работать вместе, развивая традиции русской реалистической школы и воспевая динамику движения, мощь атлетов, красоту тела. Ознакомиться с произведениями дуэта можно до 25 июня.

В ГМИИ им. А.С. Пушкина открылась тематическая выставка «Родченко и Степанова. Футбол». В Отделе личных коллекций представлено девять графических, живописных и фоторабот на тему футбола и спорта. В произведениях авангардистов воспеты атлетические парады, культ красивого тела. Футбол был любимой игрой Александра Родченко. Увлечение мужа поддерживала Варвара Степанова, она разработала эскизы спортивной формы футболистов: трусы в контрастную вертикальную полоску и футболки — в горизонтальную.

Насладиться искусством авангардистов можно до 15 июля.

На выставке «Футбол и не только» в Новой Третьяковке список имен и диапазон стилей шире, но доминирует все-таки соцреализм. В экспозицию вошли скульптурные и живописные работы советских художников 1920-х – 1990-х годов из обширного собрания галереи. «Девушка с веслом» Ивана Шадра, «Вратарь» Александра Дейнеки, «Физкультурница» Матвея Манизера, «Хоккеисты» Иосифа Чайкова, «Девушка с ядром» Александра Самохвалова, «Футбол» Олега Косткевича... Представлены здесь и портреты конкретных людей — чемпионов, принесших стране спортивную славу. Моделями художников становились гимнастка Ольга Корбут, конькобежка Мария Исакова, наездница Елена Петушкова.

Выставка позволяет проследить, как менялись тенденции в советском и российском спорте и какой вид был популярен в то или иное десятилетие. Баскетбол в 1950-е, хоккей в 1970-80-е, теннис — в 1990-е. Специально для поклонников спорта популярный комментатор Виктор Гусев записал аудиогид. Экспозиция работает до 11 сентября.

В парке «Зарядье» посетителей ждут на выставку «Ball in art/ Мяч в искусстве». 20 современных художников из разных стран представили свои работы на тему спорта. Голландка Юлия Уинтер привезла мяч, инкрустированный кристаллами Swarovski. Гватемалец Дарио Эскобар подвесил на потолок целую сетку футбольных мячей. Бразилец Маркос Марин, работающий в стиле поп-арт, создал скульптуры футболистов Криштиану Роналду, Неймара, Дэвида Бекхэма и Пеле. Кроме того, в экспозиции можно увидеть световую инсталляцию немецкого архитектора Карстена Винкельса «Лестница в небо», имитирующую выход футболистов на стадион, и работу наших соотечественников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского «Лев с мячом».

Погрузиться в спортивные фантазии современных художников можно до 23 июля.

На выставке «Архитектура стадионов» в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева представлены макеты, проекты, чертежи, фотографии спортивных сооружений архитекторов Николая Колли, Дмитрия Иофана, Николая Ладовского, Александра Власова. Изучая экспонаты, можно проследить эволюцию и многообразие различных типов стадионов, понять тенденции в строительстве и проектировании. Отдельный раздел посвящен аренам, принимающим мундиаль в России: это 12 стадионов в 11 городах.

Выставка работает в анфиладе Главного здания (ул. Воздвиженка, 5/25) до 26 августа.