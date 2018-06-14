Подмосковные музеи можно будет посетить бесплатно по паспорту болельщика

Музеи Московской области можно будет посетить по паспорту болельщика в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минкультуры.

Специально для болельщиков в музеях разработали тематические программы. В частности, болельщики смогут принять участие в викторинах и играх, соревнованиях и народных забавах, а также в творческих мастер-классах. В частности, там могут научить варить варенье и играть в городки и «попинуху».

Кроме того, по словам главы ведомства Оксаны Косаревой, в период проведения мундиаля музеи будут работать без выходных, пишет НСН.

Кроме того, в Москве проведут больше 600 экскурсий специально для болельщиков ЧМ-2018. Они будут идти ежедневно с 13 июня по 14 июля.