Экс-глава Нижнего Тагила Носов увезет в Магадан уральский поднос

Бывшему мэру Нижнего Тагила Сергею Носову, который был назначен врио главы Магаданской области, подарили поднос. Он намерен увезти подарок с собой в Магадан.

Как уточняет ТагилСити.Ру, поднос Носову подарили студенты и преподаватели Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна, а вручила директор колледжа Людмила Павленко.

Она пожелала, чтобы в Магаданской области зацвели такие же цветы, как на подносе. Носов поблагодарил за подарок и отметил, что Магадан тоже красив, но по-своему.

Напомним, 28 мая мэр Нижнего Тагила Сергей Носов был назначен врио главы Магаданской области. Его предшественник Владимир Печеный ушел в отставку, объяснив свое решение необходимостью формирования в регионе новой команды управленцев.