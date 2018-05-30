Прямой эфир
Сюжет:

Путин назначил Виктора Томенко врио губернатора Алтайского края

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина. Врио главы региона назначен Виктор Томенко. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Постановляю принять отставку губернатора Алтайского края Карлина Александра Богдановича по собственному желанию», — говорится в указе.

Исполнять обязанности главы Алтайского края будет первый заместитель губернатора — председателя правительства Красноярского края Виктор Томенко.

О своем решении об уходе с поста главы региона Карлин заявил в среду, 30 мая, на заседании краевого правительства. Он отметил, что в ситуации ротации кадров считает «правильным обратиться к президенту с таким заявлением».

Александр Карлин руководил регионом с 2005 год после гибели в ДТП губернатора Михаила Евдокимова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт прокомментировал отставку главы Алтайского края
Песков не стал обсуждать назначение полного тезки на пост советника президента
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017