Путин назначил Виктора Томенко врио губернатора Алтайского края

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина. Врио главы региона назначен Виктор Томенко. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Постановляю принять отставку губернатора Алтайского края Карлина Александра Богдановича по собственному желанию», — говорится в указе.

Исполнять обязанности главы Алтайского края будет первый заместитель губернатора — председателя правительства Красноярского края Виктор Томенко.

О своем решении об уходе с поста главы региона Карлин заявил в среду, 30 мая, на заседании краевого правительства. Он отметил, что в ситуации ротации кадров считает «правильным обратиться к президенту с таким заявлением».

Александр Карлин руководил регионом с 2005 год после гибели в ДТП губернатора Михаила Евдокимова.