Трамп охарактеризовал Коми как худшего директора ФБР в истории

Джеймс Коми войдет в историю как худший директор ФБР (Федеральное бюро расследований), заявил президент США Дональд Трамп, комментируя доклад минюста о дисциплинарных нарушениях в ведомстве. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

14 июня минюст США обнародовал доклад, в котором раскритиковал экс-директора ФБР за «просчеты» по делу Хиллари Клинтон. Документ подготовил генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц. Он насчитывает 500 страниц.

Трамп назвал доклад Хоровица «катастрофой для ФБР». Он также указал, что не ошибся, когда уволил Коми с поста директора ведомства.

Президент США неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Джеймса Коми. Трамп уволил его в мае 2017 года, назвав его неэффективным руководителем.

В конце апреля текущего года глава Белого дома обвинил экс-директора ведомства в нарушении закона — Коми рассекретил записи об общении с Трампом, которые являются частью расследования о приписываемом РФ вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году.