Минюст США раскритиковал экс-главу ФБР за дело Клинтон

Доклад минюста США раскритиковал экс-директора ФБР Джеймса Коми за «просчеты» по делу Хиллари Клинтон незадолго до выборов в США. Документ был обнародован в четверг, 14 июня.

Решение уведомить конгресс о возобновлении расследования против Клинтон за десять дней до выборов президента США в 2016 году названо в документе «серьезным просчетом» Коми, сообщает «РИА Новости».

При этом буквально через несколько дней Коми заявил, что не нашел состава преступления в действиях Клинтон в ходе «почтового скандала».

Сам доклад был подготовлен генеральным инспектором минюста Майклом Хоровицем и насчитывает 500 страниц.

Частная почта кандидата в президенты США от Демократической партии и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон была одной из основных тем предвыборной кампании, в которой Дональду Трампу удалось победить Клинтон. Она подверглась критике за то, что использовала частный почтовый сервер в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах.

15 апреля Коми рассказал, что убежденность в победе экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на выборах в США 2016 года стала одним из факторов, побудивших его возобновить дело «почтового скандала».