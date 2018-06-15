Прямой эфир

Жители Хабаровска украли с городских клумб более 90 тыс. цветов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С клумб Хабаровска пропадают цветы. Сотрудники муниципального предприятия «Горзеленстрой» пожаловались, что с момента высадок с газонов исчезло около 20% растений. Это более 90 тыс. цветов различных сортов.

Озеленители также признались, что воруют не только растения, но и землю. Приходится завозить ее на грузовиках и восстанавливать городские клумбы. Так, в ближайшее время у памятника «Песня дружбы» будет высажено около 11 тыс. саженцев агератума и колеуса. Но особенной «популярностью» у хулиганов пользуются петунии и тагетесы, сообщает Vostokmedia со ссылкой на «Горзеленстрой».

Всего в 2018 году в Хабаровске было высажено более 450 тыс. декоративных растений. Планируется разместить около 3 тыс. элементов вертикального озеленения.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в парке «Сокольники» в Москве была установлена огромная вувузела. Это рожок гигантских размеров с динамиком и микрофоном. Вувузела будет рассказывать о матчах российской сборной. Инструмент также гудит в честь победителей матчей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Редкие белые маки распустились в Приморье
Тематические цветники украсили столичные улицы к ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017