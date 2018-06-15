Жители Хабаровска украли с городских клумб более 90 тыс. цветов

С клумб Хабаровска пропадают цветы. Сотрудники муниципального предприятия «Горзеленстрой» пожаловались, что с момента высадок с газонов исчезло около 20% растений. Это более 90 тыс. цветов различных сортов.

Озеленители также признались, что воруют не только растения, но и землю. Приходится завозить ее на грузовиках и восстанавливать городские клумбы. Так, в ближайшее время у памятника «Песня дружбы» будет высажено около 11 тыс. саженцев агератума и колеуса. Но особенной «популярностью» у хулиганов пользуются петунии и тагетесы, сообщает Vostokmedia со ссылкой на «Горзеленстрой».

Всего в 2018 году в Хабаровске было высажено более 450 тыс. декоративных растений. Планируется разместить около 3 тыс. элементов вертикального озеленения.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в парке «Сокольники» в Москве была установлена огромная вувузела. Это рожок гигантских размеров с динамиком и микрофоном. Вувузела будет рассказывать о матчах российской сборной. Инструмент также гудит в честь победителей матчей.