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Редкие белые маки распустились в Приморье

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Уникальные и редкие амурские белые маки распустились в Приморском крае. Эти цветы являются неофициальным символом региона наравне с остроконечным рододендроном.

Распустились цветы на мысе Ахлестышева острова Русский у самого моря. Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на ИА PrimaMedia, редкие цветы также можно увидеть на мысах Вятлина и Тобизина, на острове Шкота, а также рядом с озером Ханка и на побережье острова Попова.

Белый мак может вырасти от 50 до 70 см в высоту, его цветение продолжается около трех недель. В его больших коробочках созревают семена, богатые маслом.

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