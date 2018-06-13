Тематические цветники украсили столичные улицы к ЧМ-2018

Цветники, оформленные в стилистике предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года, украсили московские улицы. Общая площадь тематических цветников составила порядка 900 кв. м.

Каждый из них имеет свой уникальный рисунок, создан на основе символики мундиаля и отличается обилием оттенков. При оформлении клумб преобладают белый, синий и красный цвета. Для создания цветников было использовано около 40 тыс. растений, включая 20 тыс. цветов в 10 оттенках. На клумбах можно увидеть хосты, бегонии, астильбы, роджерсии и другие растения. При необходимости рассаду будут пересаживать.

Всего в столице разбили 12 уникальных тематических цветников, шесть из которых украшают территорию вдоль Волоколамского шоссе, по которому пройдет маршрут автобусов с участниками и зрителями турнира. Новое цветочное оформление появилось на Рублевском и Варшавском шоссе, Ильинском сквере, площади Гагарина и Земляном валу, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.

ЧМ-2018 по футболу пройдет в 11 российских городах России с 14 июня по 15 июля. В Москве специально для болельщиков пройдут более 600 специальных экскурсий.