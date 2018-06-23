История века, Ореховый Будда и царский сын

Лето — прекрасное время для того, чтобы провести время на свежем воздухе. И книга — лучший компаньон для уединенного отдыха на природе. «Известия» выбрали самые интересные книжные новинки июня.

«Известия. История века»

Многостраничная летопись истории газеты и страны за 100 лет. Каждому году посвящен отдельный блок материалов. Центральное место занимают сюжеты, раскрывающие взаимоотношения прессы и власти, малоизвестные факты, связанные с историей «Известий» и ключевых фигур XX века. Главными действующими лицами книги «Известия. История века» стали герои газетных публикаций: политики, ученые, писатели, религиозные и общественные деятели. Среди них — Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Патриарх Тихон, Никита Хрущев, Анатолий Луначарский, Максим Горький, Владимир Маяковский, Георгий Жуков, Юрий Гагарин, Александр Твардовский, Чарли Чаплин, Алексей Толстой и многие другие.

«Братья. Книга 2. Царский витязь. Том 2».

Мария Семенова

Маленький царевич Светел, оставшись сиротой в младенчестве, вырос в бедном крестьянском домике в глухой лесной деревушке. Возмужав, царевич добровольно записывается в войско, чтобы стать могучим витязем. А ведь на самом деле Светел — законный наследник трона огромной империи. Писательница Мария Семенова погружает читателей в колоритный мир древнерусского фэнтези, рассказывая увлекательную историю, где есть любовь, дружба и опасные приключения.

«Строгие суждения»

Владимир Набоков

Сборник Владимира Набокова «Строгие суждения» включает в себя интервью, письма редакторам различных газет и журналов, статьи. Отдельные тексты из сборника, составленного самим писателем, можно было прочитать и раньше, но целиком на русском языке он публикуется впервые.

«Маленькая красная записная книжка»

София Лундберг

Литературный дебют известной шведской журналистки сразу стал сенсацией и был опубликован в 28 странах мира. Маленькая красная записная книжка — верная спутница 96-летней Дорис с 1928 года, с тех пор, как отец подарил ее на десятилетие. Книжка хранит память обо всех удивительных встречах в жизни героини. Здесь — ее единственное богатство, ее воспоминания. А главное, там есть секрет, который может изменить жизнь многих близких людей Дорис…

«Искусство феноменологии»

Анна Ямпольская

Книга философа Анны Ямпольской приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами, чье творчество так или иначе было связано с этим методом философии или же может быть проанализировано с помощью феноменологии. Автор предлагает оригинальный взгляд на работы Деррида, Кандинского, Арендт, Шкловского, Данте и, конечно, Гуссерля, с именем которого это понятие ассоциируется в первую очередь.

«Ореховый Будда»

Борис Акунин

Роман «Ореховый Будда» Бориса Акунина описывает противоречивую, бурную эпоху Петра Первого. При этом действие романа простирается далеко за пределы России. Разделенные географически, живущие по своим законам, традициям и даже разным календарям, жители России, Голландии, Японии оказываются связаны древней реликвией, совершающей мистическое путешествие через века и пространства… Книга проиллюстрирована художником Игорем Сакуровым.

«Тайна заводного воробья»

Кэтрин Вудфайн

Молодая британская писательница Кэтрин Вудфайн пишет веселые романы-головоломки для детей. Итак, начало ХХ века, по дорогам ездят первые автомобили, в городах загораются электрические лампочки, леди, вопреки традициям, начинают делать карьеру. В Лондоне распахивает двери первый огромный универмаг «Синклер». Юная Софи устраивается на работу в это царство роскоши и в первый же день оказывается в центре головокружительной детективной интриги...