Лавров счел бесперспективными попытки влияния на политику РФ

Россия обеспечит национальную безопасность при любом развитии событий, об этом в пятницу, 15 июня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на проходящей в Москве встрече с представителями российских НКО.

«Попытки влияния на нашу линию, позицию — внешнеполитическую и внутриполитическую — бесперспективны», — сказал министр. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров отметил, что Россия в любых условиях обеспечит суверенитет и защитит права граждан.

«Мы никогда не будем искать с кем-то конфронтации, не будем никому угрожать, навязывать взгляды на ту или иную проблему, как делают наши западные визави», — добавил дипломат, отметив, что подобная тактика стала едва ли не нормой для западных коллег. В пример Лавров привел события на Украине и «арабскую весну».

30 мая Лавров на международном форуме «Примаковские чтения» заявил, что Москва готова к нормализации отношений с Вашингтоном.