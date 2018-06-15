Главарь пакистанских талибов ликвидирован в Афганистане

На границе Афганистана и Пакистана в результате атаки беспилотников военно-воздушных сил (ВВС) США ликвидирован мулла Фазлулла, являвшийся лидером радикальной группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (пакистанское крыло запрещенного в РФ движения «Талибан»).

Атака была совершена в среду, 13 июня, передает афганский телеканал Tolo News.

Отмечается, что помимо муллы Фазлуллы ликвидированы еще четыре полевых командира радикальной группировки. В марте Госдепартамент США предложил награду в общей сложностью в $11 млн за информацию о трех террористах этой организации. $5 млн предназначались за данные, которые бы способствовали поимке муллы Фазлуллы.

9 июня радикальная организация «Талибан» (запрещена в РФ) вслед за правительством Афганистана заявила о перемирии на три дня по случаю празднования исламского праздника Ураза-байрама.