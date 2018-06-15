В Белом доме отказались комментировать слова Трампа о российском Крыме

В Белом доме не стали комментировать слова президента США Дональда Трампа о российском Крыме, поскольку ничего не знают о них. Об этом официально заявила пресс-секретарь администрации Сара Сандерс.

«Я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участие», – цитирует ее «РИА Новости».

О высказывании Трампа, что Крым принадлежит России, поскольку там говорят на русском языке сообщило издание BuzzFeed.

Эти слова лидер США произнес якобы во время обеда лидеров G7 в Канаде.

Саммит G7 проходил в канадском Квебеке 8–9 июня. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что по итогам саммита участники согласовали коммюнике. По его словам, одним из результатов встречи стала договоренность о создании механизма быстрого реагирования на деятельность враждебных государств.

Трамп, в свою очередь, написал в Twitter, что Вашингтон не поддерживает документ из-за высказывания канадского премьера об оскорбительном характере пошлин, которые США ввели для ЕС и Канады.