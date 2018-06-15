Каждый второй неплательщик алиментов стал невыездным

Должников по алиментам заставили расплатиться благодаря ограничению на выезд за границу: каждый второй должник по алиментам стал невыездным. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

За четыре месяца удалось взыскать 3,9 млрд рублей, из них 1,8 млрд рублей именно благодаря тому, что неплательщики алиментов не смогли выехать за границу.

Еще одним эффективным способом стало ограничение должника в правах на управление автомобилем, что позволило вернуть 325 млн рублей.

Каждый семнадцатый должник был объявлен в розыск, 16 тыс. родителей приставам удалось найти. У каждого 20-го должника по алиментам арестовали имущество.

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Каждый второй неплательщик алиментов в России стал невыездным