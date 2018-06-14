Москва и Эр-Рияд договорились расширить сотрудничество в энергетике

Представители Москвы и Эр-Рияда договорились о расширении сотрудничества в сфере энергетики, в том числе в нефтегазовом секторе. Об этом говорится в совместном заявлении министра энергетики РФ Александра Новака и его коллеги в Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха.

Кроме того, стороны намерены создать долгосрочную структуру для взаимодействия на основе «декларации о кооперации» и работать со всеми ее подписантами. Москва и Эр-Рияд также пригласят к взаимодействию и других крупных нефтепроизводителей, в том числе участников сделки ОПЕК+, пишет ТАСС. В качестве основного принципа работы заложено стремление к сбалансированному рынку, которое поддерживается надежным и достаточным предложением нефти.

Помимо этого, участники переговоров договорились подготовить двустороннее соглашение об ответственности за стабильность рынка нефти. Так, Саудовская Аравия и Россия будут стремиться к обеспечению поддержки нефти и газа как ключевых элементов мирового энергетического баланса. Для этого стороны будут формировать мировую регуляторную повестку, а также поддерживать инвестиции в нефтегазовый сектор для удовлетворения растущего спроса на нефть и компенсации естественного снижения добычи.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует обсудить на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом вопрос о будущем сделки о сокращении нефтедобычи с ОПЕК.