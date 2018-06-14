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Трое погибли в результате столкновения легковушек в Дагестане

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Три человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Левашинском районе Дагестана. Как сообщили в региональном управлении минздрава, среди пострадавших — малолетний ребенок.

«Три женщины скончались в результате столкновения двух машин в Левашинском районе. Еще четверо, в том числе малолетний ребенок, госпитализированы в Левашинскую ЦРБ», — приводит ТАСС комментарий представителя пресс-службы ведомства Залины Муртазалиевой. Она отметила, что состояние пострадавших сейчас уточняется.

Как информирует пресс-служба республиканского главка МЧС, авария произошла в 9 км от населенного пункта Леваши. На автодороге Леваши–Акуша столкнулись два легковых автомобиля Lada Priora. Возгорания на месте происшествия не возникло.

Накануне, 13 июня, на трассе Манас–Карабудахкент в Дагестане пассажирская маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате погибли два человека и 17 пострадали.

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