Праздник мира и футбола

Выступление Робби Уильямса, пожелание удачи всем игрокам от Владимира Путина и поздравления от президента FIFA Джанни Инфантино — с этого начался домашний для России чемпионат мира. Церемония открытия состоялась в четверг, 14 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Сразу после этого на поле вышли команды России и Саудовской Аравии. Подопечные Станислава Черчесова разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Первый вечер мундиаля — в галерее портала iz.ru