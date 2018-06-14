Праздник мира и футбола

Кубок мира зрителям представили испанский футболист Икер Касильяс и модель Наталья Водянова
На весь экран
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Владимир Путин поприветствовал болельщиков на церемонии открытия турнира в московских «Лужниках». Он отметил, что страна ответственно готовилась к данному событию
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Чемпионат пройдет в 11 городах страны и продлится до 15 июля
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Робби Уильямс спел несколько песен, в том числе Rock DJ
На весь экран
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Президент FIFA Джанни Инфантино обратился к собравшимся с приветствием по-русски
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Болельщики сборной России во время церемонии открытия
На весь экран
Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
Выступление артистов во время церемонии открытия
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе «Лужники»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Робби Уильямс исполнил гимн чемпионата вместе с оперной певицей Аидой Гарифуллиной — они спели композицию Angels, написанную в 1997 году
На весь экран
Фото: REUTERS/Carl Recine
После выступления на поле вышли команды России и Саудовской Аравии
На весь экран
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сборные России и Саудовской Аравии перед началом матча
На весь экран
Фото: REUTERS/Carl Recine
Счет в матче был открыт уже на 12-й минуте. Гол забил Юрий Газинский
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Российские болельщики на трибуне
На весь экран
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
На весь экран
Фото: ТАСС/Денис Тырин
Алан Дзагоев, получивший травму
На весь экран
Фото: REUTERS/Carl Recine
Второй гол на 43-й минуте матча забил полузащитник сборной России и испанского клуба «Вильярреал» Денис Черышев
На весь экран
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Автором третьего гола стал Артем Дзюба
На весь экран
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Четвертый гол забил Денис Черышев, а уже в конце встречи Александр Головин отправил пятый мяч в ворота Саудовской Аравии, установив окончательный счет
Выделить главное
вкл
выкл
Выступление Робби Уильямса, пожелание удачи всем игрокам от Владимира Путина и поздравления от президента FIFA Джанни Инфантино — с этого начался домашний для России чемпионат мира. Церемония открытия состоялась в четверг, 14 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Сразу после этого на поле вышли команды России и Саудовской Аравии. Подопечные Станислава Черчесова разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Первый вечер мундиаля — в галерее портала iz.ru
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.