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Бал выпускников на площади Ульяновска пройдет при любой погоде

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Областной выпускной бал «Взлетная полоса» состоится в Ульяновске при любой погоде. Организаторы мероприятия не поддержали предложение властей перенести его под крышу ледового дворца «Волга-Спорт-Арена». Таким образом, главный выпускной региона пройдет 23 июня на Соборной площади.

Как уточняет портал 1ul.ru, в этом году выпускников будут развлекать одна из первых исполнителей R&B в России певица Бьянка и репер Luxor. Ребята сами выбрали их во время голосования в социальных сетях.

В 2017 году праздник подпортила непогода. Поэтому в этом году возникло предложение перенести «Взлетную полосу» под крышу. Областной выпускной вечер проводится в Ульяновске с 2011 года. «Взлетная полоса» уже успела стать традицией.

В начале июня портал iz.ru сообщал о том, что конкурс на организацию праздника «Алые паруса – 2018» выиграл «Пятый канал». Мероприятие состоится 23 июня на Дворцовой площади в Петербурге. Сценарий организаторы держат в секрете.

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