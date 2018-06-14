Порядка 370 тыс. выпускников сдают ЕГЭ по обществознанию

Российские выпускники 14 июня сдают Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию. В 2018 году он стал самым массовым из тех, которые сдают по выбору — его сдают 370 тыс. учащихся, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

На выполнение трех десятков заданий отводится четыре часа. Минимум на ЕГЭ по обществознанию необходимо получить 42 балла.

«Данный предмет выбрали 53% участников основного периода ЕГЭ 2018 года. Для проведения ЕГЭ по обществознанию будет задействовано свыше 4 тыс. пунктов проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом», — приводит телеканал «Звезда» сообщение пресс-службы ведомства.

Обществознание считается самым популярным среди всех испытаний ЕГЭ. По мнению многих выпускников, экзамен не требует особой подготовки, поэтому можно положиться на логику, однако предмет требует знания большого количества специальных терминов. Оценки выпускникам сообщат не позже 29 июня. Московские школьники и их родители могут подписаться на онлайн-уведомления о результатах ЕГЭ и ОГЭ (основной государственный экзамен).

Основной этап ЕГЭ в 2018 году проводится с 28 мая по 2 июля. Учащимся осталось сдать ЕГЭ по биологии, литературе, физике и иностранным языкам.