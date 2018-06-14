Прямой эфир

Порядка 370 тыс. выпускников сдают ЕГЭ по обществознанию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские выпускники 14 июня сдают Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию. В 2018 году он стал самым массовым из тех, которые сдают по выбору — его сдают 370 тыс. учащихся, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

На выполнение трех десятков заданий отводится четыре часа. Минимум на ЕГЭ по обществознанию необходимо получить 42 балла.

«Данный предмет выбрали 53% участников основного периода ЕГЭ 2018 года. Для проведения ЕГЭ по обществознанию будет задействовано свыше 4 тыс. пунктов проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом», — приводит телеканал «Звезда» сообщение пресс-службы ведомства.

Обществознание считается самым популярным среди всех испытаний ЕГЭ. По мнению многих выпускников, экзамен не требует особой подготовки, поэтому можно положиться на логику, однако предмет требует знания большого количества специальных терминов. Оценки выпускникам сообщат не позже 29 июня. Московские школьники и их родители могут подписаться на онлайн-уведомления о результатах ЕГЭ и ОГЭ (основной государственный экзамен).

Основной этап ЕГЭ в 2018 году проводится с 28 мая по 2 июля. Учащимся осталось сдать ЕГЭ по биологии, литературе, физике и иностранным языкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рособрнадзор назвал средний балл участников ЕГЭ по математике и географии
Роскомнадзор заблокировал почти 100 сайтов с ответами на ЕГЭ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017