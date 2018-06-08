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Полиция США подарила выпускникам школ защиту от пуль

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Полицейские штата Пенсильвания (США) вручили выпускникам девятых классов одной из школ города Чаддс Форд подарки, которые помогут защититься пуль.

Ученикам раздали пуленепробиваемые пластины, которые можно поместить в портфели. Правоохранители объяснили свои действия участившимися инцидентами со стрельбой в американских школах, передает канал Fox News.

«Грустно, что настало такое время, когда появилась необходимость создать такой продукт. Но мы должны быть готовыми противостоять вызовам», — сказал президент компании – производителя пластин Unequal Роберт Вито на церемонии вручения подарков. Отмечается, что дочь мужчины учится в этой же школе. 

При этом родители и ученики выразили надежду, что им никогда не придется использовать пластины. 

«Каждую неделю слышим о стрельбе в школе, просто не верю, что это происходит сейчас в нашей стране. Но это, к сожалению, факт», — сказала мать одного из детей.

В материале отмечается, что в школе действуют строгие правила пропуска. В частности, посетителей просят предъявлять документы и проверяют их в базе данных полиции. 

22 мая телеканал CNN опубликовал данные, согласно которым инциденты со стрельбой в американских школах, вузах и других учебных заведениях происходили с 2009 года в 57 раз чаще, чем суммарно в тех же учреждениях государств «большой семерки» (G7). При этом в текущем году огонь в американских учебных заведениях в среднем открывали раз в неделю.

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