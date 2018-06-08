Полиция США подарила выпускникам школ защиту от пуль

Полицейские штата Пенсильвания (США) вручили выпускникам девятых классов одной из школ города Чаддс Форд подарки, которые помогут защититься пуль.

Ученикам раздали пуленепробиваемые пластины, которые можно поместить в портфели. Правоохранители объяснили свои действия участившимися инцидентами со стрельбой в американских школах, передает канал Fox News.

«Грустно, что настало такое время, когда появилась необходимость создать такой продукт. Но мы должны быть готовыми противостоять вызовам», — сказал президент компании – производителя пластин Unequal Роберт Вито на церемонии вручения подарков. Отмечается, что дочь мужчины учится в этой же школе.

При этом родители и ученики выразили надежду, что им никогда не придется использовать пластины.

«Каждую неделю слышим о стрельбе в школе, просто не верю, что это происходит сейчас в нашей стране. Но это, к сожалению, факт», — сказала мать одного из детей.

В материале отмечается, что в школе действуют строгие правила пропуска. В частности, посетителей просят предъявлять документы и проверяют их в базе данных полиции.

22 мая телеканал CNN опубликовал данные, согласно которым инциденты со стрельбой в американских школах, вузах и других учебных заведениях происходили с 2009 года в 57 раз чаще, чем суммарно в тех же учреждениях государств «большой семерки» (G7). При этом в текущем году огонь в американских учебных заведениях в среднем открывали раз в неделю.