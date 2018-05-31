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В калифорнийской школе отменили уроки из-за угроз в адрес учеников

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Фото: Global Look Press/DPA/Carsten Rehder
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Занятия в школе «Торри Пайнс» в Сан-Диего (штат Калифорния) отменили после поступивших угроз в адрес учащихся. Об этом сообщает телекомпания Fox News.

По словам администратора учебного заведения Робба Коппо, 31 мая руководство получило от полиции уведомление о том, что бывший ученик этой школы выступил с угрозами и упоминал при этом оружие.

«У нас нет каких-либо дополнительных подробностей, касающихся этой угрозы, и из предосторожности мы решили отменить все занятия в школе», — приводит ТАСС слова администратора.

В феврале 14-летнего ученика этой школы задержали и допросили в связи с угрозами в адрес других детей.

25 мая сообщалось, что в результате стрельбы в средней школе в американском городе Индианаполис (штат Индиана) пострадали два человека. Ранения получили один подросток и взрослый, подозреваемый арестован.

По информации телеканала CNN, с 1 января 2009 года по 21 мая текущего в американских школах произошло 288 инцидентов со стрельбой.

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