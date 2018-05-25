Двое пострадали при стрельбе в средней школе в США

Два человека пострадали в результате инцидента со стрельбой в средней школе в американском городе Индианаполис (штат Индиана). Об этом заявила местная полиция.

Подозреваемый был арестован, говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

Ранения получили один подросток и один взрослый. Оба сейчас находятся в больнице, об их состоянии не сообщается. Все ученики школы были эвакуированы из здания. По предварительной информации, нападавший действовал в одиночку.

22 мая телеканал CNN опубликовал данные, согласно которым инциденты со стрельбой в американских школах, вузах и других учебных заведениях происходили с 2009 года в 57 раз чаще, чем суммарно в тех же учреждениях государств «Группы семи» (G7). При этом в текущем году огонь в американских учебных заведениях в среднем открывали раз в неделю.