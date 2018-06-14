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Гигантские гелиевые шары появятся в небе над Самарой в дни ЧМ-2018

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В дни ЧМ-2018 в Самаре над зданиями, построенными в стиле модерн, появятся четырехметровые гелиевые шары. Их запустят в рамках проекта «Модерн в облаках». На каждый шар будет нанесено графическое изображение объекта, название и год его постройки. Кроме того, возле каждого из 18 зданий, признанных памятником архитектуры, установят навигационные стенды с информацией.

Как поясняет НИА «Самара», город считается обладателем уникального архитектурного наследия эпохи модерн. Возле каждого такого объекта проходят гостевые и туристические маршруты ЧМ-2018.

Авторами проекта стали архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы, а соавторами — организаторы фестиваля «Метафест» Андрей Кочетков и Алексей Есин.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что группа самарских художников создала восемь эксклюзивных матрешек. Каждая отражает культуру и историю стран-участниц ЧМ-2018.

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