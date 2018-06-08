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Группа самарских художников создает эксклюзивных матрешек к ЧМ-2018

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Арт-группа художников из Самары специально создают восемь эксклюзивных матрешек к чемпионату мира по футболу 2018 года. По задумке, каждая из матрешек должна отражать культуру и историю восьми стран — участниц чемпионата, сборные которых встретятся на стадионе «Самара Арена».

Как сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области, в каждой матрешке должны будут сплетаться сразу несколько смысловых композиций. Каждая композиция будет символизировать какую-то особенность страны-участника: цвет флага, народные орнаменты, достопримечательности, знаменитых людей и другое, сообщает НИА «Самара».

Матрешка — один из самых известных российских сувениров, символ русского народного искусства. Она символизирует множество смыслов-слоев, когда, раскрывая фигуру за фигурой матрешки, мы знакомимся с новыми образами и учимся воспринимать глубинные, традиционные основы.

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