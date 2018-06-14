Световое шоу устроили на фасаде Большого театра перед стартом ЧМ-2018

Грандиозное световое шоу показали футбольным болельщикам на фасаде Большого театра в Москве в ночь на 14 июня. Для зрителей подготовили серию уникальных проекций о любимой миллионами игре.

Главными героями инсталляции, которую презентовали накануне старта чемпионата мира по футболу 2018 года в России, стали звезды национальной сборной, сообщает телеканал «Звезда».

Также символикой мундиаля зажглись телебашни в городах-участниках ЧМ-2018. Старт дали в Останкино, потом огни зажглись на телебашнях в Самаре и Сочи, Казани, Ростове-на-Дону и других городах.

ЧМ-2018 по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В четверг в «Лужниках» пройдет матч между национальными командами РФ и Саудовской Аравии. Робот Бакстер предскажет результаты всех матчей ЧМ-2018.