Съезд городов воинской славы проходит в Ельце

Елец принимает участников VIII съезда городов воинской славы России. Ежегодный форум всегда проводят в разных городах, и впервые — в Ельце. Древний город Липецкой области получил это право в 2007 году по совокупности заслуг за многовековую историю защиты русской земли от иноземных захватчиков.

Как сообщает Lipetskmedia, сегодня для гостей, представляющих Российский союз городов воинской славы, провели экскурсию по знаковым местам Ельца. Они, в частности, посетили сквер воинов-интернационалистов, возложили цветы к памятнику 150-й танковой дивизии и прогулялись по Каракумовскому мосту.

На площади Победы участникам съезда показали фрагмент реконструкции боев Елецкой наступательной операции 1941 года. А на Красной площади — фрагмент реконструкции боев елецкой дружины с армией Тамерлана конца XIV века. Позже участники съезда намерены посетить военно-исторический музей Нежинского поста и мемориал «Вечный огонь».

Отметим, почетное звание «Город воинской славы» присвоено 45 городам РФ за героизм и мужество, проявленные их жителями в сражениях за Отечество.