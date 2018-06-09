Жителей Петрозаводска спросят о месте для стелы города воинской славы

Администрация Петрозаводска решила вынести на общественное обсуждение вопрос о месте, где должна быть установлена стела города воинской славы. Сейчас рассматривается идея об установке знака на насыпном острове в створе проспекта Ленина на Онежской набережной.

По словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник, вопрос снова стал актуальным после того, как прошлый проект по установке стелы провалился из-за недобросовестного подрядчика и своей дороговизны. При этом, отметила градоначальник, в России осталось всего два города из 45, где стелы до сих пор нет, а значит, проблема не теряет своей актуальности.

Инициатива поместить стелу на насыпном острове принадлежит министерству спорта Карелии. Предполагается, что стела выделит Петрозаводск на фоне других городов.

Впрочем, проект пока не получил поддержки у членов градостроительного совета. Там указывают на то, что в Карелии капризная погода, и ветеранам будет сложно подходить к этому сооружению.

Кроме того, вопрос о финансировании этого проекта до сих пор не решен. Для региона он может оказаться непосильным, а средства из федерального бюджета пойдут на что-то более важное, отметили в градостроительном совете.

Как сообщает ИА «Карелinform», на общественные слушания будут вынесены все идеи, которые обсуждались ранее: набережная Варкауса, площадь Кирова, площадка ОТЗ на улице Калинина.