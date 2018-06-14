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Инвалид-колясочник добился ремонта пешеходного перехода в Челябинске

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Инвалид-колясочник Владимир Климов добился ремонта пешеходного перехода на пересечении улиц Гагарина и Рождественского, Копейского шоссе и автодороги «Меридиан» в Челябинске. Этот отрезок было очень сложно преодолевать маломобильным группам населения и родителям с колясками.

Прокуратура обязала городскую администрацию отремонтировать проблемный пешеходный переход, после того как в надзорный орган было направлено обращение от общественной организации «Гражданский патруль», в которую, в свою очередь, обратился инвалид-колясочник Владимир Климов, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Владимир Климов рассказал, что инвалидам и родителям с детскими колясками проехать по переходу через трамвайные пути очень сложно, поскольку на этом участке между рельсами полностью разбит асфальт. Была проведена проверка, по результатам которой прокуратура обязала горадминистрацию привести переход в надлежащее состояние.

Как рассказал руководитель отделения «Гражданского патруля в Челябинске Семен Воронин, на данный момент переход привели в порядок и Владимир Климов сообщил, что доволен.

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