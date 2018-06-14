Россияне назвали Великобританию одним из самых враждебных государств

Россияне назвали страны, которые, по их мнению, наиболее враждебно настроены по отношению к РФ. В 2018 году в тройку таких стран впервые вошла Великобритания. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», с которыми ознакомились «Известия».

Согласно данным исследования, в последнее время все более враждебными граждане России считают США. Число тех, кто отмечает враждебный настрой США в отношении России, по сравнению с 2017 годом увеличилось с 69% до 78%. Одновременно более чем вдвое (с 15% до 38%) выросла и доля респондентов, считающих недружественным отношение Великобритании к РФ.

Среди враждебно настроенных государств респонденты также назвали Украину (49%), Латвию (26%), Польшу (24%) и Литву (23%).

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Лондон, гудбай!