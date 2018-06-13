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Парубий предложил Британии создать группу по противодействию «российской агрессии»

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Фото: TASS/Zuma
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время визита в Великобританию предложил правительству создать межпарламентскую группу по противодействию «российской агрессии».

«Предложил председателю комитета по иностранным делам палаты общин парламента Великобритании Тому Тугендхату создать межпарламентскую группу противодействия российской гибридной агрессии, в частности информационной дезинформации», — написал депутат в своем Twitter.

Также Парубий поблагодарил главу британского минобороны Марка Ланкастера за помощь Киеву, в том числе за «активное участие британских инструкторов в обучении украинских военных, которые противостоят российской агрессии».

Киев, который с 2014 года проводит военную операцию на востоке Украины против самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, обвиняет РФ в участии в конфликте. При этом Москва неоднократно указывала на абсурдность данных обвинений, отмечая, что российских военных на Украине нет, и призывая Киев к переговорам с народом Донбасса и скорейшему урегулированию ситуации.

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