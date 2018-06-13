Прямой эфир

Асад не намерен сообщать о поставках РФ ракетных комплексов С-300

0
Фото: TASS/Zuma/Mikhael Klimentyev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирия не будет объявлять о поставках Россией зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом сообщил президент республики Башар Асад.

«Это оружие, и о нем узнают, когда оно будут применено», — цитирует Асада ТАСС.

В мае помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил о том, что переговоры о передаче Сирии комплексов С-300 не ведутся. Речи о поставках этого вида вооружений пока нет, отметил он.

Информация о возможных поставках зенитно-ракетных комплексов С-300 Сирии появилась после апрельских ударов по различным объектам на территории страны силами США, Франции и Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР заявили о перебросе украинскими силовиками С-300 в Донбасс
В Ростовской области заступили на дежурство зенитно-ракетные системы С-300
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017