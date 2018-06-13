Асад не намерен сообщать о поставках РФ ракетных комплексов С-300

Сирия не будет объявлять о поставках Россией зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом сообщил президент республики Башар Асад.

«Это оружие, и о нем узнают, когда оно будут применено», — цитирует Асада ТАСС.

В мае помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил о том, что переговоры о передаче Сирии комплексов С-300 не ведутся. Речи о поставках этого вида вооружений пока нет, отметил он.

Информация о возможных поставках зенитно-ракетных комплексов С-300 Сирии появилась после апрельских ударов по различным объектам на территории страны силами США, Франции и Великобритании.