В Ростовской области заступили на дежурство зенитно-ракетные системы С-300

Боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» из состава армии военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) заступили на дежурство в Ростовской области. Об этом в субботу, 26 мая, сообщил представитель ЮВО, полковник Вадим Астафьев.

Он отметил, что боевые расчеты осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, после чего приступили к обнаружению и отслеживанию целей.

«Для прикрытия районов развертывания привлекались подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», — цитирует Астафьева «Интерфакс».

Ростовская область граничит с Украиной, уточняется в сообщении.

4 мая стало известно, что крымские соединения ПВО получат ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и зенитно-ракетные системы С-400. В 2018 году в ЮВО доля новейших вооружений превышает 63%, а к концу 2018 года этот показатель дойдет до 70%