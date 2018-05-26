Прямой эфир

В Ростовской области заступили на дежурство зенитно-ракетные системы С-300

0
Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» из состава армии военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) заступили на дежурство в Ростовской области. Об этом в субботу, 26 мая, сообщил представитель ЮВО, полковник Вадим Астафьев.

Заход на четвертую сотню
Зачем Индии еще 40 самолетов Су-30МКИ

Он отметил, что боевые расчеты осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, после чего приступили к обнаружению и отслеживанию целей.

«Для прикрытия районов развертывания привлекались подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», — цитирует Астафьева «Интерфакс».

Ростовская область граничит с Украиной, уточняется в сообщении.

4 мая стало известно, что крымские соединения ПВО получат ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и зенитно-ракетные системы С-400. В 2018 году в ЮВО доля новейших вооружений превышает 63%, а к концу 2018 года этот показатель дойдет до 70%

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков призвал не увязывать отказ от поставок С-300 в САР с визитом Нетаньяху
Россия не поставляет Сирии С-300
В Кремле рассказали о военно-техническом сотрудничестве с арабской республикой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017