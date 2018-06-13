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В Тульской области утонул диджей из Улан-Удэ

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В Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела уроженца Улан-Удэ. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

Как напоминает ИА «Тульские новости», в реке Вашана Алексинского района утонул диджей «Радио Сибирь» Константин Кожевников. Информация baikal24.ru о том, что мужчина погиб на фестивале «Дикая мята», позднее была опровергнута PR-директором фестиваля «Дикая мята».

Ранее сообщалось, что на Камчатке рыбак утонул, спасаясь от медведя. Инцидент произошел на берегу реки Ковран. Житель одноименного села Сергей Жирков собирался домой и решил позвонить, для чего забрался на сопку, оставив на берегу улов и лодку. Вернувшись, рядом с вещами он увидел медведя, который кинулся ему навстречу.

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