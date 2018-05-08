Диджей Calvin Harris и его девушка попали в ДТП

Шотландский музыкант Келвин Харрис (Calvin Harris) и его девушка, модель Аарикой Вулф, попали в аварию, сообщает портал TMZ.

ДТП произошло в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Range Rover, за рулем которого была Вулф, влетел в левый борт машины Honda с двумя девушками.

В результате аварии Honda развернуло, сработали подушки безопасности. Диджей и его спутница не пострадали, а женщины из второго авто пожаловались на боль.

По данным портала, пострадавшие хотят подать заявление в полицию.

20 апреля во время пребывания в Омане умер 28-летний диджей Avicii. Причиной смерти, предположительно, стал панкреатит, с которым музыкант боролся долгое время.