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DJ Avicii похоронили в Стокгольме

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Фото: Global Look Press/Hillergren Andreas
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Шведского музыканта и диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii, предали земле в его родном городе — Стокгольме, пишет британская газета Daily Mail

Артиста похоронили в Скогскиргодграде, кладбище на юге города, которое является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На закрытой траурной церемонии присутствовали самые близкие люди покойного.

Среди них — друг Avicii, американский бизнесмен и владелец ночного клуба Джесси Уэйтс. Он опубликовал в своем Instargam траурное фото. 

 

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Публикация от Jesse Waits (@jessecwaits) 9 Июн 2018 в 11:31 PDT

Снимок с похорон также разместил шурин музыканта Йоаким Стернер. На фото видно, что он стоит перед крестом. 

Артиста нашли мертвым на курорте в Маскате 20 апреля. Причиной смерти, предположительно, стал панкреатит, с которым музыкант боролся долгое время. 

Однако, по данным источников TMZ, диджей скончался от потери крови и мог сам нанести себе смертельное ранение.

Эту версию также не исключают и родные музыканта. В заявлении семьи Тима Берглинга сказано, что у него был сильный стресс из-за перфекционизма и высокого темпа работы. Даже после прекращения гастролей он стремился найти баланс в жизни.

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